СОСТАВИТЬ РЕАКЦИИ И НАПИСАТЬ КАК ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ
Химия
СОСТАВИТЬ РЕАКЦИИ И НАПИСАТЬ КАК ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3Mg + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3H2 (магний + ортофосфат = магний ортофосфат + водород) 2)2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 (алюминий+хлоридна кислота(не знаю, как на русском HCl) + водород) 3)2Ag + 2HBr = 2AgBr + H2 (аргентум(серебро)+бромидная к-та = аргентум бром + водород) 4) 2K + CaBr2 = 2KBr + Ca(калий + кальций бром = калий бром + кальций) 5)Fe + HgI2 = FeI2 + Hg(ферум + ртуть йодид = ферум йодид + ртуть) 6)N2O5 + H2O = 2HNO3(оксид нитрогена + вода=нитратная к-та) 7)SO2 + H2O = H2SO3(оксид сульфура(4) + вода = сульфитная к-та) 8)Li2O + H2O=2LiOH(оксид лития + вода = литий гидроксид) 9)2NaOH + FeI2 = 2NaI + Fe(OH)2(натрий гидроксид + ферум йодид = натрий йодид + ферум гидроксид) 10)Ca(OH)2+Na2CO3 = 2NaOH + CaCO3(кальций гидроксид + натрий карбонат = натрий гидроксид + кальция карбонат) 11)HBr+AgNO3=HNO3 + AgBr(бромная к-та + аргентум нитрат = нитратная к-та + аргентум бромид) 12)H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl(серная к-та + барий хлор=барий сульфат + хлоридная к-та)
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