Составь и запиши предложения с каждым словом:тюль,расцвести,огонёк.Сколько предл??жений вам придётся записать и почему?

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Составь и запиши предложения с каждым словом:тюль,расцвести,огонёк.Сколько предл??жений вам придётся записать и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мы повесили тюль на окно. 2) Весна - это то время года, когда расцветают(Думаю,если поменяла окончание,ничего не будет) прекрасные, душистые цветы, набухают почки на деревьях, на улице становится тепло, снег растаял. 3) Вдали путники увидели огонек. Думаю помогла)))
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