Составь и запиши предложения с каждым словом:тюль,расцвести,огонёк.Сколько предл??жений вам придётся записать и почему?

Гость: Гость:

1)Мы повесили тюль на окно. 2) Весна - это то время года, когда расцветают(Думаю,если поменяла окончание,ничего не будет) прекрасные, душистые цветы, набухают почки на деревьях, на улице становится тепло, снег растаял. 3) Вдали путники увидели огонек. Думаю помогла)))