Составь и запиши текст по данному названию и ключевым сочетаниям слов Зимний вечер рано вечереет холодный ветер запорошил все вокруг узкая полоска света в сторожке лесника хлопотливая хозяйка так хорошо ключевые слова слова тем...
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Составь и запиши текст по данному названию и ключевым сочетаниям слов Зимний вечер рано вечереет холодный ветер запорошил все вокруг узкая полоска света в сторожке лесника хлопотливая хозяйка так хорошо ключевые слова слова тема корень слова два безударных гласных звука в корне проверочные слова общее правило правописания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня зимний вечер ...Тёплый и уютный,я встаю рано чтобы увидеть рассвет .Очень рано вечереет,я выхожу погулять вечером, в лицо дует холодный вечер.. Проходя мимо нескольких домов видно в окошко,хлопотливая хозяйка печёт пирог .Веет летом,светят фонари,а я иду домой снег запорошил все вокруг,светит узкая полоска света..
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