Составь и запиши текст по данному названию и ключевым сочетаниям слов Зимний вечер рано вечереет холодный ветер запорошил все вокруг узкая полоска света в сторожке лесника хлопотливая хозяйка так хорошо ключевые слова слова тем...

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Составь и запиши текст по данному названию и ключевым сочетаниям слов Зимний вечер рано вечереет холодный ветер запорошил все вокруг узкая полоска света в сторожке лесника хлопотливая хозяйка так хорошо ключевые слова слова тема корень слова два безударных гласных звука в корне проверочные слова общее правило правописания

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