Составь из 7 одинаковых палочек 2 одинаковых квадрата, а из 10 палочек 1 большой квадрат и 1 маленький

Математика
Составь из 7 одинаковых палочек 2 одинаковых квадрата, а из 10 палочек 1 большой квадрат и 1 маленький
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот  оба это  не  сложно
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