Составь из слов загадки отгадай их. с отгадками составь и запиши предложения. 1. д??е. сестры. лeтом. чернеет. другая. к. зеленеет. осени. одна. краснеет. 2. по. ходит. шуба горам. по. долам. и. кафтан. найди существительны...

Русский язык
Составь из слов загадки отгадай их. с отгадками составь и запиши предложения. 1. д??е. сестры. лeтом. чернеет. другая. к. зеленеет. осени. одна. краснеет. 2. по. ходит. шуба горам. по. долам. и. кафтан. найди существительные в дательном падеже. обозначь падеж.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)две сестры летом зеленеют , к осени одна краснеет , другая чернеет 2)по горам , по долам  ходит шуба и кафтан Д.П.- к осени (кому , чему ?)
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