Составь из слов загадки отгадай их. с отгадками составь и запиши предложения. 1. д??е. сестры. лeтом. чернеет. другая. к. зеленеет. осени. одна. краснеет. 2. по. ходит. шуба горам. по. долам. и. кафтан. найди существительны...

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Составь из слов загадки отгадай их. с отгадками составь и запиши предложения. 1. д??е. сестры. лeтом. чернеет. другая. к. зеленеет. осени. одна. краснеет. 2. по. ходит. шуба горам. по. долам. и. кафтан. найди существительные в дательном падеже. обозначь падеж.

Автор: Гость