Составь из слов загадки отгадай их. с отгадками составь и запиши предложения. 1. д??е. сестры. лeтом. чернеет. другая. к. зеленеет. осени. одна. краснеет. 2. по. ходит. шуба горам. по. долам. и. кафтан. найди существительны...
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Составь из слов загадки отгадай их. с отгадками составь и запиши предложения. 1. д??е. сестры. лeтом. чернеет. другая. к. зеленеет. осени. одна. краснеет. 2. по. ходит. шуба горам. по. долам. и. кафтан. найди существительные в дательном падеже. обозначь падеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)две сестры летом зеленеют , к осени одна краснеет , другая чернеет 2)по горам , по долам ходит шуба и кафтан Д.П.- к осени (кому , чему ?)
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