Составь краткую запись и реши задачу. в трёх ящиках 21 кг апелсинов. сколько кг апельсинов в 8 таки же ящиках

Математика
Составь краткую запись и реши задачу. в трёх ящиках 21 кг апелсинов. сколько кг апельсинов в 8 таки же ящиках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 21/3 * 8 = 56 кг Кг делим на кол-во ящиков, чтобы узнать сколько кг в одном ящике, потом это кол-во умножаем на 8
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