Составь объявление ищу работу, в котором укажи сведения о себе, которые могут заинтересовать работодателя
Обществознание
Составь объявление ищу работу, в котором укажи сведения о себе, которые могут заинтересовать работодателя
Ответ(ы):
Гость:
Ищу работу, имею опыт работы, высшее образование. Трудолюбив, усидчив, знаю иностранные языки, придприимчив, имею интерес к работе
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