Скажите, а 2х=х( во второй степени)? вопрос жизни и смерти, отвечайте если знаете ТОЧНО!!!
Математика
Скажите, а 2х=х( во второй степени)? вопрос жизни и смерти, отвечайте если знаете ТОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Нет. 2x не равно x^2/ Пример. 2*3=6, а 3 в степени 2 это 9
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