Скажите, а 2х=х( во второй степени)? вопрос жизни и смерти, отвечайте если знаете ТОЧНО!!!

Математика

Скажите, а 2х=х( во второй степени)? вопрос жизни и смерти, отвечайте если знаете ТОЧНО!!!

Автор: Гость