Решил уравнение х*5+796=1021 859+х:6=1224
Математика
Решил уравнение х*5+796=1021 859+х:6=1224
Ответ(ы):
Гость:
X*5=1021-796 x*5=225 x=45 859 + x:6 = 1224 х:6 = 1224 - 859 х:6 = 365 х = 365 * 6 х = 2190
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