Дайте определение : признаки повести
Литература
Дайте определение : признаки повести
Ответ(ы):
Гость:
Она больше рассказа и меньше поэмы есть идея
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два лыжника выйхали на встречю друг к другу через 45 мин они встретились один ехал ??о скоростью 85м/мин а второй со скоростью 130м/мин какова длин...
Русский язык
Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КО...
Математика
Добрый вечер. Подскажите, как решить задачу. Выпуская каждый день одинаковое коли??ество мармелада, кондитерская фабрика изготовила 15 кг мармелада...
Биология