Дайте определение : признаки повести

Литература
Дайте определение : признаки повести
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Она больше рассказа и меньше поэмы есть идея
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два лыжника выйхали на встречю друг к другу через 45 мин они встретились один ехал ??о скоростью 85м/мин а второй со скоростью 130м/мин какова длин...
Ответить
Русский язык
Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КО...
Ответить
Математика
Добрый вечер. Подскажите, как решить задачу. Выпуская каждый день одинаковое коли??ество мармелада, кондитерская фабрика изготовила 15 кг мармелада...
Ответить
Биология
Покровы тела млекопитающих
Ответить
Русский язык
Упражнение 1.1 класс.Выполнить 5 задание.Пожалуйста.
Ответить