Амеба органы и система выделения
Биология
Амеба органы и система выделения
Ответ(ы):
Гость:
Амеба пресноводная Передвигается при помощи ложноножек(корненожек) Имеется цитоплазма,наружная клеточная мембрана,ядро,сократительная вакуоль,пищеварительная вакуоль образуется(временная)
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