Составь по схеме задачу.запиши текст и реши ее.2)соответствует ли твоей задаче кра??кая запись?
Математика
Составь по схеме задачу.запиши текст и реши ее.2)соответствует ли твоей задаче кра??кая запись?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 18+7=25(л.)-на осине.2). 25+11=36(л.)-на дубе.3). 18+25+36=79(л.) Ответ: 79 листьев.
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