Составь по схеме задачу.запиши текст и реши ее.2)соответствует ли твоей задаче кра??кая запись?

Математика

Составь по схеме задачу.запиши текст и реши ее.2)соответствует ли твоей задаче кра??кая запись?

Автор: Гость