У зозяйки в трех корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, а остальные- поровну во второй и в третей корзинах. сколько яиц было в третей корзине?

Математика

У зозяйки в трех корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, а остальные- поровну во второй и в третей корзинах. сколько яиц было в третей корзине?

Автор: Гость