У зозяйки в трех корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, а остальные- поровну во второй и в третей корзинах. сколько яиц было в третей корзине?
Математика
У зозяйки в трех корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, а остальные- поровну во второй и в третей корзинах. сколько яиц было в третей корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
168 : 4 * 1=42 яиц в первой корзине 168 -42=126 яиц во 2 и 3 корзине вместе 126: 2 =63 яиц в 3 и 2 корзине ответ . в 3 корзине было 63 яйца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
География