1какую часть состовляет число1/2 от числа 12 ц 1/2?? поиз позарез училка двояк влепит
Математика
1какую часть состовляет число1/2 от числа 12 ц 1/2?? поиз позарез училка двояк влепит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 часть т.к 1ц =2/2 12ц=24/2
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