Верно ли, что любая прямая, проходящая через точку пересечения диагоналей параллелограмма, имеет хотя бы одну общую точку с его стороной?

Геометрия
Верно ли, что любая прямая, проходящая через точку пересечения диагоналей параллелограмма, имеет хотя бы одну общую точку с его стороной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно, т.к. диагонали пересекаются внутри паралелограма, то и прямая проходя через эту точку разсекает паралелограм на две части( не обязательно равные).
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