Помогите пожалуйста 344

Математика
Помогите пожалуйста 344
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=2    x=-2 2)x=1.5 x=-1.5 3)y=3.5 y=-3.5 4)y=4.5 y=-4.5 5)x=1 x=-1 6)x=4 x=-4
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