Скласти задачу на дви дии ,на додавання и виднимання

Математика
Скласти задачу на дви дии ,на додавання и виднимання
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