Помогите рештть : в квадрате расстояние от точки пересечения диагоналей до одной ??з его сторон равна 2дм 3 см Найдите периметр этого квадрата

Математика

Помогите рештть : в квадрате расстояние от точки пересечения диагоналей до одной ??з его сторон равна 2дм 3 см Найдите периметр этого квадрата

Автор: Гость