Помогите рештть : в квадрате расстояние от точки пересечения диагоналей до одной ??з его сторон равна 2дм 3 см Найдите периметр этого квадрата
Математика
Помогите рештть : в квадрате расстояние от точки пересечения диагоналей до одной ??з его сторон равна 2дм 3 см Найдите периметр этого квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны квадрата равны и диагонали пересеются на одинаковом расстоянии от сторон, значит сторона квадрата равна 2дм3см*2=46см Периметр равен сумме длин сторон или у квадрата Р=4а 46*4=184см
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