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Решите уравнение x^2=-12-32
Алгебра
Решите уравнение x^2=-12-32
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Автор: Гость
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Гость:
Корней нет т.к нету такого квадрата который давал бы минус
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