Помогите плиз очень трудно нужно только 4

Математика
Помогите плиз очень трудно нужно только 4
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Автор: Гость
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Гость:
Распеши как те два примера сфотогрофируя те примери 
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