Составь предложение из данных слов Иван,Воронка,коня,купает
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Составь предложение из данных слов Иван,Воронка,коня,купает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван купает коня Воронка.
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