Во дворе гуляют куры и петух.У каждой курицы по 2 цыпленка.Всего 7 птиц.Сколько кур ??уляет во дворе
Математика
Во дворе гуляют куры и петух.У каждой курицы по 2 цыпленка.Всего 7 птиц.Сколько кур ??уляет во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-1=6 птиц без петуха у каждой курицы по 2 цыпленка значит из 6 птиц 2 курицы и 4 цыплёнка и того: 1-петух 2-курицы 4-цыплёнка
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