Составь предложение ссочетаниями слов весеннее солнце,клейкие листочки
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Составь предложение ссочетаниями слов весеннее солнце,клейкие листочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На опушке леса выглянуло весеннее солнце, клейкие листочки сверкали словно бриллианты.
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