Чему можно поучиться у главного героя повести "Капитанская дочка" Петра Гринёва? Сделайте коротко
Литература
Чему можно поучиться у главного героя повести "Капитанская дочка" Петра Гринёва? Сделайте коротко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главный герой повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка" - Петр Андреевич Гринёв.Это мужественный и отважный человек,который будет верен своей Родине и не только.У него можно поучиться очень многому.В повести очень много известно об нём,например то,что он дрался на дуэле со Швабриным,хоть это и противоречило правилам ,но он мужественно сражался за Марью Миронову . Т.к. Швабрин оскорбил Марью Миронову.Вывод: Не каждый постоит за девушку. Мужественностью у него можно поучиться. Он был предан своей Родине ,когда Пугачёв приказал целоваться ему руку,Пётр Гринёв не хотел этого делать и не собирался,т.к. это было бы предательством,ведь если он бы он перешёл на сторону Пугачёва,то это так называемо 'Продать свою Родину,уйти к врагу!' Вывод:Поучиться у него можно тому,что он был верен своей Родине,не каждый так верен,может в любой момент предать свою честь и Родину! Когда Марья Миронова была в беде,он рисковал своей жизнью,да и не только своею,но и Савельича и Марьи Мироновы,но он пошёл на это,хотя рисковал своей собственной шкурою не только себя,но и других.Это был большой риск.Вывод: Можно поучиться тому,что никогда не надо ни кого придавать ,всего нужно помогать в любую трудную минуту!Чтобы то не было,где бы ты ни был! )))
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