Из перечисленых животных отметьте тех которые имеют два груга крово обращение а)??есночница обыкновенная Б)карп зеркальный в)ланцетник азиатский г)агама кавказская
Биология
Из перечисленых животных отметьте тех которые имеют два груга крово обращение а)??есночница обыкновенная Б)карп зеркальный в)ланцетник азиатский г)агама кавказская
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ агама каквказская
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