Переказати будь-яку телепередачу публіцистичного характеру
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Переказати будь-яку телепередачу публіцистичного характеру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передача "Пусть говорят" ця передача розповідає про проблеми людей(сімейних,матеріальних) так само про розбіжності кого-небудь тощо. в кінці телепередачі підводять підсумок всього.І Андрій Малахов завершує передачу реплікою "Бережіть себе і своїх близьких"
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