Риторика №49 не решайте задачу, подчеркните. На верху странице помощь. Прочитайте ??нимательно.
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Риторика №49 не решайте задачу, подчеркните. На верху странице помощь. Прочитайте ??нимательно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса автомобиля , масса загруженного автомобиля , масса груза
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