Смотри вложение! Первое задание!
Химия
Смотри вложение! Первое задание!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(H2SeO3)=1*2+79+16*3=129 гр Ar(H2)=2 гр Ar(Se)=79 гр Ar(O3)=48 гр H2= 2/129*100%=1.5 % Se=79/129*100%=61.2% O3=48/129*100%=37.2%
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