Как выглядет атом?расскажите пожалуйста.
Физика
Как выглядет атом?расскажите пожалуйста.
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Гость:
Как кружок. из него состоит всё и вся
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