Установи, кто из перечисленных организмов имеет раковину, состоящую из двух створок, и дышит при помощи жабр. виноградная улитка жемчужница нереида каракатица

Биология

Установи, кто из перечисленных организмов имеет раковину, состоящую из двух створок, и дышит при помощи жабр. виноградная улитка жемчужница нереида каракатица

Автор: Гость