Установи, кто из перечисленных организмов имеет раковину, состоящую из двух створок, и дышит при помощи жабр. виноградная улитка жемчужница нереида каракатица

Биология
Установи, кто из перечисленных организмов имеет раковину, состоящую из двух створок, и дышит при помощи жабр. виноградная улитка жемчужница нереида каракатица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нереида дышит при помощи ж
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