Станционный смотритель портрет в начале и в конце произведения

Литература
Станционный смотритель портрет в начале и в конце произведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читая это произведение сначала представляется,что на улице плохая погода, так же чистое убранство избы,достаточное малый возраст Дуни,возраст Самсона,но в конце в избе стало небрежно,Дуня повзрослела а что касается Самсона-так он помер.Дуня долго плакала и лежала на его могиле со своим тремя барчатами(детьми)
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