Станционный смотритель портрет в начале и в конце произведения

Гость: Гость:

Читая это произведение сначала представляется,что на улице плохая погода, так же чистое убранство избы,достаточное малый возраст Дуни,возраст Самсона,но в конце в избе стало небрежно,Дуня повзрослела а что касается Самсона-так он помер.Дуня долго плакала и лежала на его могиле со своим тремя барчатами(детьми)