Выясните, являются ли приведенные слова родственными. Разделите их на группы та??, чтобы в каждой были только однокоренные слова. Ответ представьте в виде: номер группы – слова, входящие в каждую группу. Низь ,низ, вниз...

Русский язык
Выясните, являются ли приведенные слова родственными. Разделите их на группы та??, чтобы в каждой были только однокоренные слова. Ответ представьте в виде: номер группы – слова, входящие в каждую группу. Низь ,низ, внизу , низко , снизить , низкий , нижний , унижение , низменный , низвергаться
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