Выясните, являются ли приведенные слова родственными. Разделите их на группы та??, чтобы в каждой были только однокоренные слова. Ответ представьте в виде: номер группы – слова, входящие в каждую группу. Низь ,низ, вниз...
Русский язык
Выясните, являются ли приведенные слова родственными. Разделите их на группы та??, чтобы в каждой были только однокоренные слова. Ответ представьте в виде: номер группы – слова, входящие в каждую группу. Низь ,низ, внизу , низко , снизить , низкий , нижний , унижение , низменный , низвергаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сам не можешь сделать?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите сочинение по теме"Поступки родителей и детей в романе а.с.Пушкина Дубров??кий" Хотя бы что -нибудь , хоть немножечко, ну там пол листочка))
Музыка
Подчеркивая уникальный характер каждого спектакля,Ю. М. Лотман писал: "Ревизор" ос??ается, но Хлестаков - М.Чехов или Хлестаков - Ильинский существ...
Английский язык