Мне нужно художественное описание какой-либо птицы, 12 предложений. (текст взять из сказки и назвать её название)

Гость: Гость:

Николай Сладков "Дятлово колечко"Дятел − мастер на разные штуки.Может дупло выдолбить. Ровное, круглое, как пятачок.Может станок для шишек смастерить. Втиснет шишку в него и выколачивает семена.Есть у дятла и барабан − звонкий упругий сучок.Надолбится, набарабанится − захочет пить.На этот случай есть у дятла питьевое колечко. Его он тоже делает сам.На землю дятел спускаться не любит: коротконогий он − неловко ему на земле. Не летает он и на водопой − на речку или к ручью. Пьёт как придётся. Зимой схватит снежку, летом слизнёт росинку, осенью − капельку дождя. Дятлу немного надо. И только весной − дело особое. Весной дятел любит пить берёзовый сок. Для этого и делает дятел питьевое колечко.Колечко, наверное, видели все. Даже на берёзовых поленьях. Дырочка к дырочке на берёзовой коре − колечком вокруг ствола. Но мало кто знает, как дятел делает это кольцо. И почему оно сделано не как-нибудь, а всегда кольцом… Я стал следить и понял, что дятел… и не думает делать кольца!Он просто дырочку в берёзе пробьёт и слизнёт капельку сока.Немного погодя опять прилетит: ведь на дырочке набухает сок. Сядет так, чтобы удобно было слизнуть, слизнёт набухшую каплю − вкусно. Да жалко, сок из старой проклювинки тихо течёт. Дятел чуть голову вбок отведёт и пробивает новую дырку.Ещё прилетит − садится уже под новую дырочку, старая-то заплыла. Выпьет из новой сок − рядом свежую дырочку продолбит. И опять ни выше, ни ниже, а сбоку, где, не трогаясь с места, удобно клювом достать.Дел весной много: дупло, барабан, станок; Охота и покричать: прямо в горле всё пересохло! Потому то и дело летит на берёзу − горлышко промочить. Сядет, лизнёт, добавит к ряду проклювинку. Так и получается на берёзе колечко. И ничто другое получиться не может.Жаркая идёт весна.Кольцует дятел берёзы. Нижет колечко к колечку.Мастер дятел на штуки.