Какое число нужно вставить что бы получить 0 8*4-?*6-8*8
Математика
Какое число нужно вставить что бы получить 0 8*4-?*6-8*8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4-32*6-8*8=0 8*4=32 32-32=0 0* -58= 0
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