Укажите перядковое числительное : у десяти человек, на пяти этажах , у обеих де??очек, во втором ряду

Русский язык
Укажите перядковое числительное : у десяти человек, на пяти этажах , у обеих де??очек, во втором ряду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десяти , пяти, обеих, втором
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