Кто и что делал Архимед
Химия
Кто и что делал Архимед
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Гость:
Древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, был автором ряда важных изобретений.
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