Очень срочно помогите решить: нужно найти производную, 1)f(x)=корень из 3x-2 2)f(x)=(6x-2)^2, f(x)=sin6x. пожалуйста...

Математика
Очень срочно помогите решить: нужно найти производную, 1)f(x)=корень из 3x-2 2)f(x)=(6x-2)^2, f(x)=sin6x. пожалуйста...
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