Очень срочно помогите решить: нужно найти производную, 1)f(x)=корень из 3x-2 2)f(x)=(6x-2)^2, f(x)=sin6x. пожалуйста...

Математика

Очень срочно помогите решить: нужно найти производную, 1)f(x)=корень из 3x-2 2)f(x)=(6x-2)^2, f(x)=sin6x. пожалуйста...

Автор: Гость