Очень срочно помогите решить: нужно найти производную, 1)f(x)=корень из 3x-2 2)f(x)=(6x-2)^2, f(x)=sin6x. пожалуйста...
Математика
Очень срочно помогите решить: нужно найти производную, 1)f(x)=корень из 3x-2 2)f(x)=(6x-2)^2, f(x)=sin6x. пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все решение на фото...................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из точки о проведены 3 луча :оA; ов и ос. найдите величину угла Aов, если градусные ме??ы углов AOC и BOC равны 82 градуса и 58 градусов соответств...
Українська мова
Математика
Математика