Укажите имя, лишнее в ряду. Что объединяет эти фамилии? А.И Дутов, А.А Брусилов, П.Н Краснов, Н.Н Юденич.
История
Укажите имя, лишнее в ряду. Что объединяет эти фамилии? А.И Дутов, А.А Брусилов, П.Н Краснов, Н.Н Юденич.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.АБрусилов П.Н Краснов
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