Укажите имя, лишнее в ряду. Что объединяет эти фамилии? А.И Дутов, А.А Брусилов, П.Н Краснов, Н.Н Юденич.

История

Укажите имя, лишнее в ряду. Что объединяет эти фамилии? А.И Дутов, А.А Брусилов, П.Н Краснов, Н.Н Юденич.

Автор: Гость