Розтавити знаки,зробити синтаксичний розбiр(не повний). Дiвчина за розпущеним волоссямбула неначе русалка. Обминай синочку шлях у хащi,а знаходь дорогу до людей. Пишуть голiвок не пiдiймаючи.(Тут тiльки розтавити знаки)

Українська мова

Розтавити знаки,зробити синтаксичний розбiр(не повний). Дiвчина за розпущеним волоссямбула неначе русалка. Обминай синочку шлях у хащi,а знаходь дорогу до людей. Пишуть голiвок не пiдiймаючи.(Тут тiльки розтавити знаки)

Автор: Гость