Розтавити знаки,зробити синтаксичний розбiр(не повний). Дiвчина за розпущеним волоссямбула неначе русалка. Обминай синочку шлях у хащi,а знаходь дорогу до людей. Пишуть голiвок не пiдiймаючи.(Тут тiльки розтавити знаки)
Українська мова
Розтавити знаки,зробити синтаксичний розбiр(не повний). Дiвчина за розпущеним волоссямбула неначе русалка. Обминай синочку шлях у хащi,а знаходь дорогу до людей. Пишуть голiвок не пiдiймаючи.(Тут тiльки розтавити знаки)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишуть, голівок не підіймаючи
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