Сочинение на тему — Почему роман Дубровский можно назвать романом о защите челов??ческой личности? План: 1.Роман о защите человеческой личности. 2.Столкновение характеров Троекурова и Дубровского:а)Как Троекуров унизил чело...
Литература
Сочинение на тему — Почему роман Дубровский можно назвать романом о защите челов??ческой личности? План: 1.Роман о защите человеческой личности. 2.Столкновение характеров Троекурова и Дубровского:а)Как Троекуров унизил человеческое достоинство Дубровского;б)План мести Троекурова;в)Как совесть "заела Троекурова,но было поздно?" 3.Сын мстит за отца:а)Как Дубровский в один день стал бедным;б)Решение отомстить за отца;в)Как любовь разрушила планы Дубровского. 4.Все могло бы быть иначе (если бы Андрей Гаврилович знал законы и в ник бы в бумаги,он выииграл бы дело.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во все времена были люди, которые смирялись с силой и неизбежностью обстоятельств и готовы были с опущенной головой принять судьбу такой, какая она есть. Но и во все времена жили люди, готовые бороться за свое счастье, люди, не желающие терпеть несправедливость, люди, которым уже нечего терять. С такими людьми мы можем познакомиться на страницах романа А.С.Пушкина «Дубровский». Это произведение глубокое и интересное. Меня оно впечатлило своей идеей, поворотами сюжета, печальным финалом, героями. Кирилла Петрович Троекуров, Владимир Дубровский, Маша Троекурова – все это сильные и незаурядные личности. Но разница между ними в том, что Троекуров от природы был неплохим человеком, его связывали добрые товарищеские отношения с небогатым помещиком Дубровским, ему были свойственны человеческие порывы, но в то же время он был деспотом и самодуром. Троекуров – типичный барин-крепостник, в котором до предела развито чувство собственного превосходства и вседозволенности, порочности и невежественности. Тогда как Дубровский и Маша – натуры благородные, искренние, чистые и честные. Главной проблемой романа является проблема защиты человеческого достоинства. Но, так или иначе, она связана со всеми персонажами произведения. В первую очередь эта проблема касается семьи Дубровских, которую Троекуров лишил не только родового поместья, но и покусился на их дворянскую честь и достоинство. Андрей Гаврилович был уверен в своей правоте, мало заботился о судебном деле, которое затеял против него Троекуров, поэтому и не смог отстоять свои права. Андрей Гаврилович Дубровский не выдержал неравной схватки с более сильным соперником и умер. Тогда отстаивать свою собственную честь пришлось Дубровскому-младшему. Волею случая он стал во главе крестьянского движения, чтобы «вершить свой суд». Но он с самого начала был не согласен с методами борьбы против помещиков. Его чистая и искренняя натура не позволяла ему стать настоящим головорезом – жестоким и беспощадным. Он был справедлив и милосерден, поэтому руководил Владимир крестьянами недолго. Крестьянский бунт был стихийным, действия их часто были противоречивыми, поэтому они покорились приказу Дубровского, прекратили вооруженное выступление и разошлись. «…Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны». Но почему же Владимир не трогает владения своего обидчика, самого богатого помещика в округе – Троекурова? Как оказалось, Дубровский полюбил дочь Кириллы Петровича, Машу, и простил ради нее своему кровному врагу. Маша тоже полюбила Владимира. Но эти герои не смогли быть вместе – Кирилла Петрович насильно выдал свою дочь замуж за старого графа Верейского. Владимир не успел спасти свою возлюбленную от брака с нелюбимым человеком. Таким поворотом сюжета, печальным финалом, как мне кажется, А.С.Пушкин показывает, что человек в России беззащитен перед злом и несправедливостью. Его не может защитить ни закон, ни общество. Он может лишь рассчитывать на свои собственные силы. Поэтому я понимаю Владимира Дубровского, который стал разбойником. А что ему еще оставалось делать? Не найдя защиты у закона, он решил тоже жить по неписанным правилам – правилам силы и жестокости. Но его благородная, чистая и искренняя натура все-таки ограничивала героя в этом, делала его «благородным разбойником».
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