3 ----------может вызвать аллергию
Русский язык
3 ----------может вызвать аллергию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Из за не внимательности" из-за чего? Почему? обстоятельство причины, "Благодаря упорству и тренеровкам" это обстоятельство причины обстоятельство здесь будет "Внимательно", вопрос "Как?" это обстоятельство по образу действия!
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