3 ----------может вызвать аллергию

Гость: Гость:

"Из за не внимательности" из-за чего? Почему? обстоятельство причины, "Благодаря упорству и тренеровкам" это обстоятельство причины обстоятельство здесь будет "Внимательно", вопрос "Как?" это обстоятельство по образу действия!