Составь предложение, выбери по одному подходящему слову из каждой группы. Запиши. В каждой предложении подчеркни подлежащее и сказуемое. 3 класс страница 79 упр. 3.
Русский язык
Составь предложение, выбери по одному подходящему слову из каждой группы. Запиши. В каждой предложении подчеркни подлежащее и сказуемое. 3 класс страница 79 упр. 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВО первых, где фото? У всех разные учебники, и как понять что ты имела в виду, м?
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