СОСТАВЬ РАССКАЗ О ЗАНЯТИЯХ ДРЕВНЕЙШИХ ЛЮДЕЙ
История
СОСТАВЬ РАССКАЗ О ЗАНЯТИЯХ ДРЕВНЕЙШИХ ЛЮДЕЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орудия труда были очень простыми. Человек, вооруженный заостренными камнями и дубинкой, охотился на животных, с помощью палки-копалки он выкапывал съедобные корни и клубни растений. Таким образом, человек брал то, что давала ему природа, поэтому древнейшие занятия людей — собирательство и охота называются присваивающим хозяйством. Всемирно известным памятником периода среднего палеолита является пещера Тешикташ, открытая в 1938г. В ней обнаружено около 300 каменных орудий труда и огромное количество костей животных — горного козла, оленя, дикой лошади, леопарда, зайца, мелких грызунов, а также птиц.Самой известной находкой в Тешикташе явилась останки человека, принадлежавшие первобытному мальчику 8–9 лет. Сохранился его череп с нижней челюстью. Это один из немногих обнаруженных археолагами череп неандертальца и одно из первых древнекаменного века. Тело умершего мальчика поместили в специально вырытую в глубине пещеры яму, вокруг него воткнули в землю рога горных козлов, которые образовали круг. Эти рога, по представлению людей, должны были защищать погребенного в другом мире.
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