Составь рассказ по рисункам.

Гость: Гость:

Друзья пошли на прогулку в лес.Они гуляли по трапинкам леса и увидели на одной из трапинок гриб .Гриб был большой и красивый один из мальчиков захотел взять и сесть этот гриб но другому тоже очень хотелось съесть этот гриб и тут мальчики начали драться каждому очень хотелось съесть этот гриб но как старинная поговорка в любой драке виноваты оба так и в этом рассказе!