Составь рассказ по рисункам.
Литература
Составь рассказ по рисункам.
Ответ(ы):
Гость:
Друзья пошли на прогулку в лес.Они гуляли по трапинкам леса и увидели на одной из трапинок гриб .Гриб был большой и красивый один из мальчиков захотел взять и сесть этот гриб но другому тоже очень хотелось съесть этот гриб и тут мальчики начали драться каждому очень хотелось съесть этот гриб но как старинная поговорка в любой драке виноваты оба так и в этом рассказе!
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