Составь схему 2-го предложения. в полях тает, и на лугу подта_ло. а в лесу ещё снег лежит нетронутый и сбился плотными подушками на земле.Тонкие стволики с осени при_гнулись к земле,пр_мерзли и теперь ждут освобождения.

Русский язык

Составь схему 2-го предложения. в полях тает, и на лугу подта_ло. а в лесу ещё снег лежит нетронутый и сбился плотными подушками на земле.Тонкие стволики с осени при_гнулись к земле,пр_мерзли и теперь ждут освобождения.

Автор: Гость