Составь схему 2-го предложения. в полях тает, и на лугу подта_ло. а в лесу ещё снег лежит нетронутый и сбился плотными подушками на земле.Тонкие стволики с осени при_гнулись к земле,пр_мерзли и теперь ждут освобождения.

Русский язык
Составь схему 2-го предложения. в полях тает, и на лугу подта_ло. а в лесу ещё снег лежит нетронутый и сбился плотными подушками на земле.Тонкие стволики с осени при_гнулись к земле,пр_мерзли и теперь ждут освобождения.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - (=) и (=) (союз А, подлежащее, однородное сказуемое 1, однород. сказ. 2)
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