Составь схему цепи питания, характерной для тундры.

Окружающий мир
Составь схему цепи питания, характерной для тундры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ягель – олень – волк; Ягель (мох) – олень; Карликовая берёза – заяц – песец – волк; Лемминг – волк – песец – сова; Лемминг - песец – сова.
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