состав стекла выражается формулой Na2O*CaO*6SiO2. сколько потребуется карбоната натрия ,карбоната кальция и диоксида кремния для получения стекла массой 100кг. напишите уравнение реакции взаимодействия этих веществ при сплавлении

Химия

состав стекла выражается формулой Na2O*CaO*6SiO2. сколько потребуется карбоната натрия ,карбоната кальция и диоксида кремния для получения стекла массой 100кг. напишите уравнение реакции взаимодействия этих веществ при сплавлении

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