состав стекла выражается формулой Na2O*CaO*6SiO2. сколько потребуется карбоната натрия ,карбоната кальция и диоксида кремния для получения стекла массой 100кг. напишите уравнение реакции взаимодействия этих веществ при сплавлении
Химия
состав стекла выражается формулой Na2O*CaO*6SiO2. сколько потребуется карбоната натрия ,карбоната кальция и диоксида кремния для получения стекла массой 100кг. напишите уравнение реакции взаимодействия этих веществ при сплавлении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X Y Z 100000г Na2C03 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2O*CaO*6SiO2 + 2CO2 106г 100г 360г 478г n=100000/478 n=209.21 X = n * 106 X = 209.21 * 106 = 22176.26г = 22.2 кг Y = n * 100 Y = 209.21 * 100 = 20921г = 20.9 кг Z = n * 360 Z = 209.21 * 360 = 75315.6г = 75.3 кг Ответ : масса карбоната натрия = 22.2 кг масса карбоната кальция = 20.9 кг масса диоксида кремния = 75.3 кг
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