состав стекла выражается формулой Na2O*CaO*6SiO2. сколько потребуется карбоната натрия ,карбоната кальция и диоксида кремния для получения стекла массой 100кг. напишите уравнение реакции взаимодействия этих веществ при сплавлении

Химия
состав стекла выражается формулой Na2O*CaO*6SiO2. сколько потребуется карбоната натрия ,карбоната кальция и диоксида кремния для получения стекла массой 100кг. напишите уравнение реакции взаимодействия этих веществ при сплавлении
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Ответ(ы) на вопрос:
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    X                 Y               Z           100000г Na2C03 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2O*CaO*6SiO2 + 2CO2   106г            100г          360г         478г   n=100000/478 n=209.21     X = n * 106 X = 209.21 * 106 = 22176.26г = 22.2 кг Y = n * 100 Y = 209.21 * 100 = 20921г = 20.9 кг Z = n * 360 Z = 209.21 * 360 = 75315.6г = 75.3 кг   Ответ : масса карбоната натрия = 22.2 кг               масса карбоната кальция = 20.9 кг               масса диоксида кремния = 75.3 кг
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