придумать задачу на пример (12+8)*2; 55-(12+8)*2
Математика
придумать задачу на пример (12+8)*2; 55-(12+8)*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один ученик за урок успевает решить 12 заданий, а второй ученик 8 заданий. Сколько заданий выполнят эти два ученика за 2 урока. Сколько заданий им еще надо выполнить, если всего заданий было 55?
Гость:
1-й способ: один учебник по математике стоит 12 рублей,учебник по русскому стоит 8 рублей.Рабочая тетрадь стоит в 2 раза больше,чем учебник по русскому и математике вместе.Сколько стои рабочая тетрадь? 1) (12+8)*2 =40 (руб.) 2-й способ: Всего карандаши стоят стоят 55 рублей.Красный карандаш стоит 8 рублей,зеленый 12 рублей,а простой карандашь стоит в два раза больше ,чем красный и зеленый вместе.сколько стои желтый карандаш? А сколько простой? 1) 55-(12+8)*2=15 (руб.)
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