как из гидрокарбоната кальция получить карбонат кальция?
Химия
как из гидрокарбоната кальция получить карбонат кальция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достаточно его прокалить: [latex]Ca(HCO_3)_2=CaCO_3+H_2O+CO_2[/latex]
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