ребенок на санках в первые 4 сек движения с горки презжал расстояние, заданной формулой S(t)=t в кубе/2 +2t/Найдите его ускорение в момент времени t=3.

Алгебра
ребенок на санках в первые 4 сек движения с горки презжал расстояние, заданной формулой S(t)=t в кубе/2 +2t/Найдите его ускорение в момент времени t=3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(t)=t^3/(2+2t)   S(t) - это  будет его растояниекоторое он проехал за 4 сек., подставляем 3 вместо t:   S(t)=3^3/(2+2*3) S(t)=27/8=3.375   его ускорение равно 3,375 м.   Ускорение равно:   3,375м/4с= 0,8437 м/с
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