ребенок на санках в первые 4 сек движения с горки презжал расстояние, заданной формулой S(t)=t в кубе/2 +2t/Найдите его ускорение в момент времени t=3.

Алгебра

ребенок на санках в первые 4 сек движения с горки презжал расстояние, заданной формулой S(t)=t в кубе/2 +2t/Найдите его ускорение в момент времени t=3.

Автор: Гость