ребенок на санках в первые 4 сек движения с горки презжал расстояние, заданной формулой S(t)=t в кубе/2 +2t/Найдите его ускорение в момент времени t=3.
Алгебра
ребенок на санках в первые 4 сек движения с горки презжал расстояние, заданной формулой S(t)=t в кубе/2 +2t/Найдите его ускорение в момент времени t=3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(t)=t^3/(2+2t) S(t) - это будет его растояниекоторое он проехал за 4 сек., подставляем 3 вместо t: S(t)=3^3/(2+2*3) S(t)=27/8=3.375 его ускорение равно 3,375 м. Ускорение равно: 3,375м/4с= 0,8437 м/с
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